HABER

Motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 00:05 | Son Güncelleme

Motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) Motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajSelahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Antalya'da sahili karıştıran olay! 'Geri zekâlı, ölürsem ölürüm'

Antalya'da sahili karıştıran olay! 'Geri zekâlı, ölürsem ölürüm'

Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!

Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.