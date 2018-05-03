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Motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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