Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Kahramanmaraş’ta motosiklet hırsızlığı yapan 3 kişi önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Mahallesi’nde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan polis, güvenlik kameralarınca görüntülen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde kendini Ahmet G. (22) olarak tanıtan Hüseyin G., Muhammed G. (24) ile Mehmet G. (19) gözaltına alındı. Yakalanan 3 kişi alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.