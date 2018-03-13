Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Kahramanmaraş’ta motosiklet hırsızlığı yapan 3 kişi önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Menderes Mahallesi’nde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan polis, güvenlik kameralarınca görüntülen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde kendini Ahmet G. (22) olarak tanıtan Hüseyin G., Muhammed G. (24) ile Mehmet G. (19) gözaltına alındı. Yakalanan 3 kişi alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.
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