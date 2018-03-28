Motosiklet hırsızları yakalandı

Karabük’te motosiklet çalan iki zanlı polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir işyerinden iki motosiklet ve 300 lira para çalınması olayıyla ilgili ihbarı değerlendiren polis ekipleri, olayın faili olduğu tespit edilen D.A. ve Ö.Y.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Çalıntı iki motosiklette sahiplerine teslim edildi.