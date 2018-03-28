HABER

Motosiklet hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 19:45 | Son Güncelleme

Karabük’te motosiklet çalan iki zanlı polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, 100.

Karabük’te motosiklet çalan iki zanlı polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir işyerinden iki motosiklet ve 300 lira para çalınması olayıyla ilgili ihbarı değerlendiren polis ekipleri, olayın faili olduğu tespit edilen D.A. ve Ö.Y.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Çalıntı iki motosiklette sahiplerine teslim edildi.

İstanbul'u sis vurdu! İptaller varİstanbul'u sis vurdu! İptaller var
Apple yeni iPad'i tanıttı! İşte fiyatıApple yeni iPad'i tanıttı! İşte fiyatı
Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber

Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Marmara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Marmara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak!

Dünyada muadili olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada'da

Dünyada muadili olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada'da

Otobüste dehşet anları! Şoförün boğazına bıçak dayadı

Otobüste dehşet anları! Şoförün boğazına bıçak dayadı

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.