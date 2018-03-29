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Motosiklet hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

Samsun’da 2 ayrı motosikleti çaldıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi ile Küçükkolpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Motosiklet hırsızları yakalandı

Samsun’da 2 ayrı motosikleti çaldıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi ile Küçükkolpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin park halindeki 2 ayrı motosikleti çaldıkları iddia edilen U.Y.(18) ve A.K.(17) Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan U.Y. ve A.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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