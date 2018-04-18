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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 21:21 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda 3 ayrı motosiklet hırsızlığı suçundan aranan bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası’nda ayrı zamanlarda gerçekleştirilen 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olarak aranan Y.V.

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Kuşadası’nda 3 ayrı motosiklet hırsızlığı suçundan aranan bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası’nda ayrı zamanlarda gerçekleştirilen 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olarak aranan Y.V. isimli şahsı yakaladı. Sorgulamasının ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak Söke Cezaevi’ne konuldu.

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

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