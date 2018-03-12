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Motosiklet ile minibüsün çarpışması kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen motosiklet ile minibüsün karıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesinin girişinde seyir halinde olan Mahmut Selman’ın kullandığı 14 GJ 967 plakalı motosiklet, Zafer Tosun’un kullandığı 54 YC 991 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Selman, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet ile minibüsün çarpışması kameraya yansıdı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen motosiklet ile minibüsün karıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesinin girişinde seyir halinde olan Mahmut Selman’ın kullandığı 14 GJ 967 plakalı motosiklet, Zafer Tosun’un kullandığı 54 YC 991 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Selman, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Minibüsle motosikletin kafa kafaya çarpışma anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Motosiklet ile minibüsün çarpışması kameraya yansıdı

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