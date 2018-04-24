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Motosiklet ile okula giden öğrenci okul arkadaşına çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 11:59 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde motosikletiyle okula giden öğrenci, okula giden arkadaşı başka bir öğrenciye çarptı, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Koyunbaba Mahallesi Vatan Caddesi üzerinden yaşanan olayda, Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Enes G.

Motosiklet ile okula giden öğrenci okul arkadaşına çarptı: 3 yaralı

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde motosikletiyle okula giden öğrenci, okula giden arkadaşı başka bir öğrenciye çarptı, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Koyunbaba Mahallesi Vatan Caddesi üzerinden yaşanan olayda, Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Enes G. 19 KK 425 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, aynı istikamette yaya olarak okula giden okul arkadaşı Merve B.’ye çarptı. Genç kız çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulurken motosiklet sürücüsü Enes G. ile motosiklette bulunan Yunus Emre K. yere düşerek yaralandılar. Kazada yaralanan 3 öğrenci sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık devlet Hastanesi’ne kaldıralarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından Merve. B. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine sevkedildi.
Diğer taraftan kazayı gören vatandaşlar, olay sırasında yaralanan kız öğrencinin kulağında telefon kulaklığının bulunduğunu, bu nedenle motosikletin sesini ve klaksonu duymadığı iddia ettiler.
Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüyor.

Motosiklet ile okula giden öğrenci okul arkadaşına çarptı: 3 yaralı

Motosiklet ile okula giden öğrenci okul arkadaşına çarptı: 3 yaralı

Motosiklet ile okula giden öğrenci okul arkadaşına çarptı: 3 yaralı

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