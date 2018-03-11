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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 12:19 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ehliyeti bulunmayan Servet Alaca idaresindeki 02 LE 067 plakalı motosiklet ile Yavuz D.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada
1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ehliyeti bulunmayan Servet Alaca idaresindeki 02 LE 067 plakalı motosiklet ile Yavuz D. idaresindeki 4444 DT 445 plakalı otomobille Mara mahallesi 1434 sokak içerisinde çarpıştı. Yaşanan kazada, motosiklette bulunan Halime A. (18), yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan motosiklet ile otomobil olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı incelemenin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

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