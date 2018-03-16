Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Sakarya Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 LT 101 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrasında motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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