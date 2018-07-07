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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 07:58 | Son Güncelleme

BURSA'da sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil ile ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, kafa kafaya çarpıştı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil ile ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosikletteki 2 kişi öldü, otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Tamer Gülmenç (32) yönetimindeki 16 AAB 313 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Harun Gülle (17) yönetimindeki plakasız motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Harun Gülle olay yerinde, yanındaki Emre Taşpınar (17) ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü Gülmenç ise hafif yaralandı.
Alkollü olduğu öne sürülen tedavisi için Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülle ve Taşpınar'ın cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Otomobil sürücüsü Tamer Gülmenç'in tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıMotosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıMotosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıMotosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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