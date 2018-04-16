Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Köteşliler Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında A.Ö. (16) idaresindeki 11 DY 283 plakalı motosiklet, Hamza M.(41) idaresindeki 25 LY 104 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisi ile motosiklet sürücüsü A.Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Enes Ç.(15) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.