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Motosiklet ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

Eskişehir’de motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Sümer Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde yaşandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Eskişehir’de motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sümer Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde yaşandı. S.B. (39) idaresindeki otomobil ile yoldan geçen bir motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet üzerinde bulunan M.A.A. (26) ile D.E. (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

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