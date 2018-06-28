Motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, motosiklet ile karşı yönden gelen ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü öldü, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Kula-Alaşehir Karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Kula yönüne giden Mehmet Özkaya yönetimindeki 45 SA 2256 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Mazlum Aydemir yönetimindeki 45 K 0631 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Özkaya (30) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sergen Akkaş (26), ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan motosiklet sürücüsü Mehmet Özkaya, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Diğer yaralı Akkaş'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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