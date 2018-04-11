Motosiklet kamyona çarptı: 1 ölü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü, aynı yöne giden bir kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Limontepe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Özcan İmza plakasız motosikleti ile Çeşme yönüne seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı yönde giden F.K. idaresindeki 35 DAA 16 plakalı kamyona arkadan çarptı. İmza, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İmza’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kamyon şoförü F.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.