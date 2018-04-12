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Motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.Bandırma’da sabah saat 04.00 sularında İnönü - Atatürk Caddeleri kavşağında kaza meydana geldi.

Motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Bandırma’da sabah saat 04.00 sularında İnönü - Atatürk Caddeleri kavşağında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 YB 818 plakalı motosiklet ile seyir halinde bulunan U.Ö. ve arkadaşı G.Ö. ışıklı kavşakta H.A.’nın kullandığı 16 DE 540 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosiklette bulunan gençler U.Ö. ve G.Ö. olay yerinde feci şekilde hayatlarını kaybetti. Kaza sonrası soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü H.A. gözaltına alındı. Kazada ölen iki gencin cansız bedenleri ise Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü

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