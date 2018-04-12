Motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Bandırma’da sabah saat 04.00 sularında İnönü - Atatürk Caddeleri kavşağında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 YB 818 plakalı motosiklet ile seyir halinde bulunan U.Ö. ve arkadaşı G.Ö. ışıklı kavşakta H.A.’nın kullandığı 16 DE 540 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosiklette bulunan gençler U.Ö. ve G.Ö. olay yerinde feci şekilde hayatlarını kaybetti. Kaza sonrası soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü H.A. gözaltına alındı. Kazada ölen iki gencin cansız bedenleri ise Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor
Okulda skandal! Öğretmen de bunu yaparsa...
Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Dolmuş şoförüne gücendi, 75 yaşında okur yazar oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum