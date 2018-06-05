Motosiklet kaskı takıp 2 otomobili kundakladı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, park halindeki 2 otomobili kundaklayıp kaçtı. Araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güllerpınarı Mahallesi Arıkan Yılmaz Dim Sokak'ta araç kiralama şirketi sahibi Kamil Kaan Çiçek'e ait park halindeki 07 NA 3341 ve 07 HST 80 plakalı iki otomobil, önceki gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Araçların kundaklanma anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, başında motosiklet kaskıyla otomobillere yaklaşan şüphelinin yanında getirdiği yanıcı maddeyi araçların üzerine döküp, ateşe vermesi yer aldı. Otomobillerin alev almasının ardından şüphelinin koşarak olay yerinden uzaklaştığı da görüntülere yansıdı.
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
'Mastürbasyon' skandalında flaş gelişme
Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı
Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı
YPG'den flaş hamle! Geri çekiliyorlar
Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum