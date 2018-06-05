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Motosiklet kaskı takıp 2 otomobili kundakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, park halindeki 2 otomobili kundaklayıp kaçtı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, park halindeki 2 otomobili kundaklayıp kaçtı. Araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güllerpınarı Mahallesi Arıkan Yılmaz Dim Sokak'ta araç kiralama şirketi sahibi Kamil Kaan Çiçek'e ait park halindeki 07 NA 3341 ve 07 HST 80 plakalı iki otomobil, önceki gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Araçların kundaklanma anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, başında motosiklet kaskıyla otomobillere yaklaşan şüphelinin yanında getirdiği yanıcı maddeyi araçların üzerine döküp, ateşe vermesi yer aldı. Otomobillerin alev almasının ardından şüphelinin koşarak olay yerinden uzaklaştığı da görüntülere yansıdı.

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