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Motosiklet kazaları MOBESE’ye yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 18:22 | Son Güncelleme

Kilis’te meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası MOBESE kamaraları tarafından görüntülendi.Edinilen bilgiye göre ilk kaza, hastane kavşağında kırmızı ışık ihlale yapan motosiklet, seyir halindeki otomobile çarptı.

Kilis’te meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası MOBESE kamaraları tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre ilk kaza, hastane kavşağında kırmızı ışık ihlale yapan motosiklet, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İkinci kaza ise Ahmet Taner Kışlalı Caddesinde seyir eden motosiklet, karşı yönden gelen otomobili görerek durdu. Motosiklet sürücüsünü fark etmeyen otomobil sürücüsü motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Her iki kazada MOBESE kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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