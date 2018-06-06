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Motosiklet kazasında engelli kaldı, ATV kazasında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, ATV aracı  devrilen bedensel engelli Ahmet Kula (45), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Motosiklet kazasında engelli kaldı, ATV kazasında öldü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, ATV aracı devrilen bedensel engelli Ahmet Kula (45), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, ilçe merkezinden, yaşadığı yer olan Karıncalı köyüne giden Ahmet Kula'nın kullandığı ATV aracı, Yigitler köyü yakınlarında devrildi. Araçtan asfalta düşen Kula, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kula'nın, 1998 yılında motosikletle geçirdiği kaza sonrası felç geçirip, yürümekte zorlandığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Motosiklet kazasında engelli kaldı, ATV kazasında öldüMotosiklet kazasında engelli kaldı, ATV kazasında öldü

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