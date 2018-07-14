Motosiklet kazasında iki arkadaştan biri öldü, diğeri yaralandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, kontrolden çıkıp devrilen motosikletteki kasksız iki arkadaştan biri öldü, diğeri ise yaralandı.
Efeler ilçesindeki bir mezbahada çalışan Neşet Ertuğ (22), mesai arkadaşı İbrahim Bayram'ı (26) da yanına alarak plakasız motosikletiyle Acarlar Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere bugün saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Aydın-Muğla karayolu Hayvan Pazarı Kavşağı'na geldiklerinde Ertuğ, motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosiklet, savrularak devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletin kasksız olan sürücüsü Ertuğ ve arkasındaki arkadaşı İbrahim Bayram yaralandı. İki arkadaş, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki arkadaştan evli ve 2 çocuk babası Bayram, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
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