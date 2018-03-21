HABER

Motosiklet kazasında ölen gencin organları bağışlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 10:30 | Son Güncelleme

Zonguldaklı genç Antalya’da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Sertaç Enginçöl, Antalya’da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Motosiklet kazasında ölen gencin organları bağışlandı

Zonguldaklı genç Antalya’da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Sertaç Enginçöl, Antalya’da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Gencin ailesi ise kazada ölen çocuklarının bazı organlarının bağışlanmasına karar verdi. Ameliyatla bağışlanan organları alınan gencin cenazesi, Antalya’dan Zonguldak’a getirilecek. Beykent Üniversitesi’nden mezun olduğu öğrenilen Sertaç Enginçöl’ün yarın Çatalağzı beldesinde öğlen namazında toprağa verileceği öğrenildi. Acı haberi alan Nilgün ve İhsan Enginçöl’ün Antalya’ya hareket ettikleri öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.