Motosiklet kazasında ölen gencin organları bağışlandı

Zonguldaklı genç Antalya’da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Sertaç Enginçöl, Antalya’da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Gencin ailesi ise kazada ölen çocuklarının bazı organlarının bağışlanmasına karar verdi. Ameliyatla bağışlanan organları alınan gencin cenazesi, Antalya’dan Zonguldak’a getirilecek. Beykent Üniversitesi’nden mezun olduğu öğrenilen Sertaç Enginçöl’ün yarın Çatalağzı beldesinde öğlen namazında toprağa verileceği öğrenildi. Acı haberi alan Nilgün ve İhsan Enginçöl’ün Antalya’ya hareket ettikleri öğrenildi.