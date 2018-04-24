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Motosiklet kazasında ölen liseli toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 18:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinde, kasksız ve ehliyetsiz kullandığı motosikletle, anayola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Özgür Gider (16), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, kasksız ve ehliyetsiz kullandığı motosikletle, anayola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Özgür Gider (16), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Özgür Gider, dün saat 20.00 sıralarında, babasına ait 35 BR 760 plakalı motosikleti alıp, Poyracık Mahallesi'ndeki okul arkadaşının yanına gitmek üzere Yayakent Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Poyracık girişine geldiğinde Gider'in kullandığı motosiklet, tali yoldan anayola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Sabiha Özalp yönetimindeki 35 L 1555 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada asfalta fırlayan ve kaskı bulunmayan Özgür Gider, başını çarpıp, ağır yaralandı. Gider ambulansla kaldırıldığı Bergama Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen bugün saat 04.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Özgür Gider'in ölümü ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu. GÖZYAŞLARI SEL OLDU Özgür Gider için bugün öğlende Yayakent Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır, Kınık İlçe Müftüsü Muammmer Uslu, Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Müdürü Savaş Kırca, öğretmenler ile Gider'in yakınları, öğrenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede, göyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından Özgür Gider, Yayakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 3 çocuk annesi ehliyetsiz otomobil sürücüsü Sabiha Özalp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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