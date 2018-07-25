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Motosiklet, otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 11:00 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Motosiklet, otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Kanarya Caddesi'nde meydana geldi. Hafız Hamit (22) yönetimindeki 16 KON 89 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Mustafa Alabay (45) yönetimindeki 16 U 6676 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hafız Hamit ile arkasında bulunan arkadaşı Emre Çelik (21) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alabay, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet, otomobil ile çarpıştı: 2 yaralıMotosiklet, otomobil ile çarpıştı: 2 yaralıMotosiklet, otomobil ile çarpıştı: 2 yaralıMotosiklet, otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

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