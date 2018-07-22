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Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 18:58 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü İlyas Açıkkol (41) ile kızı Hülya (15) ve annesi Emine Açıkkol (64) hayatını kaybetti.

Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 3 ölü

Burhan CEYHAN/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü İlyas Açıkkol (41) ile kızı Hülya (15) ve annesi Emine Açıkkol (64) hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Gencelli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Nazilli'den Denizli yönüne giden İlyas Açıkkol yönetimindeki plakasız motosiklet, aynı yöne giden Osman Yıldırım yönetimindeki 31 YS 587 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Açıkkol, annesi Emine ve kızı Hülya Açıkkol yola savrulurken, otomobil de yol kenarına devrildi.
​İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İlyas Açıkkol ile annesi Emine ve kızı Hülya Açıkkol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Osman Yıldırım ise yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 3 ölüMotosiklet otomobile arkadan çarptı: 3 ölüMotosiklet otomobile arkadan çarptı: 3 ölüMotosiklet otomobile arkadan çarptı: 3 ölü

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