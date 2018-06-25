HABER

Motosiklet otomobile çarptı, 2 genç yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, yola çıkan otomobile motosikletin çarpması sonucu 2 genç yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, yola çıkan otomobile motosikletin çarpması sonucu 2 genç yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza öğle saatlerinde, Mergiç Mahallesi'nde meydana geldi. Metehan Ünlü (16) idaresindeki plakasız motosiklet, yola çıkmaya çalışan Hanife Aslan idaresindeki 81 BJ 439 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, Metehan Ünlü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yola savrulan Muhammet Öztürk (17) ise 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobile çarpan motosikletten yola fırlayan Muhammet Öztürk'e yerden kalkan arkadaşının yardıma gittiği görüldü.

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Üniversite öğrencisi havuzda boğulduÜniversite öğrencisi havuzda boğuldu
Adıyaman'a şehit ateşi düştüAdıyaman'a şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı

Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı

Yaptığı manevra arkadaşının sonu oldu!

Yaptığı manevra arkadaşının sonu oldu!

İstanbul Sultangazi'deki sapık 14 gün sonra yakalandı

İstanbul Sultangazi'deki sapık 14 gün sonra yakalandı

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.