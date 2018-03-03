HABER

Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 18:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği motosiklet park halindeki otomobile çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği motosiklet park halindeki otomobile çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ahmet K. ile arkasında oturan kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı! Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Emeklilik hayali kuranlar dikkat !Emeklilik hayali kuranlar dikkat !
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Malatya'da kaza: 5 yaralı

Malatya'da kaza: 5 yaralı

Şüpheli araçtan kokain çıktı

Şüpheli araçtan kokain çıktı

Karakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Karakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.