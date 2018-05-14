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Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 19:43 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Halil Kelle yaralanırken, arkada bulunan arkadaşı Bayram Hor (43) yaşamını yitirdi.

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Celal SAYIN / ÇARDAK (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Halil Kelle yaralanırken, arkada bulunan arkadaşı Bayram Hor (43) yaşamını yitirdi.
Kaza bugün saat 16.00 sıralarında, Ankara-Denizli Karayolu Çardak Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Denizli yönüne giden Zehra Erdoğan yönetimindeki 32 YB 432 plakalı otomobil, kavşakta, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen Halil Kelle'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsü Kelle yaralanırken, arkada oturan arkadaşı Bayram Hor, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kelle ve Hor'un kasklarının takılı olmadığı öğrenildi. Polisin, olay yerindeki incelemesinin ardından Hor'un cesedi, Çardak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, kazanın ardından otomobil sürücüsü Erdoğan'ı gözaltına aldı.

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