Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Celal SAYIN / ÇARDAK (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Halil Kelle yaralanırken, arkada bulunan arkadaşı Bayram Hor (43) yaşamını yitirdi.
Kaza bugün saat 16.00 sıralarında, Ankara-Denizli Karayolu Çardak Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Denizli yönüne giden Zehra Erdoğan yönetimindeki 32 YB 432 plakalı otomobil, kavşakta, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen Halil Kelle'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsü Kelle yaralanırken, arkada oturan arkadaşı Bayram Hor, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kelle ve Hor'un kasklarının takılı olmadığı öğrenildi. Polisin, olay yerindeki incelemesinin ardından Hor'un cesedi, Çardak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, kazanın ardından otomobil sürücüsü Erdoğan'ı gözaltına aldı.
FOTOĞRAFLI
Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek
Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi
İsrail saldırılarında engelli Filistinliler özellikle mi hedef oluyor?
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum