Motosiklet sürücünün tehlikeli hareketi araç kamerasında

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, cadde ortasında motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde gidişi karşı yönden gelen bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beyşehir’de şehrin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi’nde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, yanından geçen araçlara aldırış etmeden tek teker üzerinde giderek tehlikeye davetiye çıkardı. Motosiklet sürücüsü kısa süre bu şekilde ilerledikten sonra ön tekerleği indirerek tekrar normal olarak yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsünün cadde ortasında yaptığı bu tehlikeli sürüş, karşı yönden gelen bir başka otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil içerisinde bulunan bir kadının, motosiklet sürücünün hareketi sonrası şaşkınlığı yer alıyor.