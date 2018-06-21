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Motosiklet sürücüsü öldü, kız arkadaşı yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 20:05 | Son Güncelleme

HATAY'ın Hassa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refujdeki trafik tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü Kemal Alparsan Aşkar öldü, kız arkadaşı Hanife Akyül yaralandı.

Motosiklet sürücüsü öldü, kız arkadaşı yaralandı

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Hassa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refujdeki trafik tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü Kemal Alparsan Aşkar öldü, kız arkadaşı Hanife Akyül yaralandı.
Olay, Hassa-Antakya Karayolu'nda meydana geldi. Kemal Alparsan Aşkar kız arkadaşı Hanife Akyül ile seyir halindeyken, yönetimindeki 31 KLL 36 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki trafik levhasına çarptı. Kazada Aşkar ve Akyül yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans yaralıları Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Aşkar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hanife Akyül ise, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Motosiklet sürücüsü öldü, kız arkadaşı yaralandıMotosiklet sürücüsü öldü, kız arkadaşı yaralandıMotosiklet sürücüsü öldü, kız arkadaşı yaralandı

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