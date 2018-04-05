Motosiklet sürücüsü seyir halindeki otomobile tutunarak ilerledi

Adıyaman’da, motosikleti arıza yapan bir sürücü seyir halindeki otomobile tutunarak ilerledi.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı emniyet müdürlüğü yakınlarında motosikleti arıza yapan bir sürücü, yoldan geçmekte olan bir otomobil sürücüsünden yardım istedi. Çekme halatlarının bulunmaması üzerine motosiklet sürücüsü yardım istediği otomobile tutunarak trafikte ilerlemeye başladı. Trafikte tehlikeli dakikaların yaşandığı olay bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Motosiklet ile otomobil bir süre sonra ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu.
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