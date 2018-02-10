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Motosiklet sürücüsü ve kızı kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 20:06 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, akşam saatlerinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.Kaza, saat 17.30 civarında Altıntaş Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, 85 Sokak köşesinde meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü ve kızı kazada yaralandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, akşam saatlerinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 civarında Altıntaş Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, 85 Sokak köşesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 85 Sokaktan Hürriyet Caddesi istikametine doğru ilerleyen Ramazan Ergin yönetimindeki 09 PP 213 plakalı kamyonet, Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyreden 09 PR 146 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ayhan Albayrak ile motosikletin arkasındaki kızı Yeşim Albayrak caddeye savruldu. Olayı görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar yaralanan baba ve kızı için hemen ambulans çağırdı. Olay yerine gelen 112 Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Ayhan Albayrak’ın ayağının kırıldığı, kızı Yeşim Albayrak’ın ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yara almayan kamyonet sürücüsü 72 yaşındaki Ramazan Ergin ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazada yaralanan Ayhan Albayrak ve Kızı Yeşim Albayrak’ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Görgü tanıklarının iddiasına göre kamyonetin caddeye kontrolsüz çıkmasından dolayı kazanın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet sürücüsü ve kızı kazada yaralandı

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