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Motosiklet sürücüsü yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı : 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Maltepe'de seyir halindeki bir motosiklet duraktan yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Maltepe'de seyir halindeki bir motosiklet duraktan yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı. Motosiklet otobüsün altına girerken, yola savrulan sürücü yaralandı. Kaza Fındıklı Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. 34 SL 1444 plakalı Üsküdar-Fındıklı arasında görev yapan yolcu otobüsü duraktan yolcu almak için durdu. Bu sırada 55 RR 994 plakalı Adem Akça yönetimindeki motosiklet duramayarak otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otobüsün altına girerken, sürücü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazanın olduğu yerde bulunan sağlık ocağındaki görevliler yaralının yardıma koştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü ?Duraktan yolcu aldığım sırada arkadan bir ses geldi. Freni tutmamış. Aşağıya inip baktığımızda yola savrulmuş" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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