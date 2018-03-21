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Motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçtığı şehit annesi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 12:55 | Son Güncelleme

Mersin’in Anamur ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün çarptığı şehit annesi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Dağ’a (69) çarptı.

Motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçtığı şehit annesi hayatını kaybetti

Mersin’in Anamur ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün çarptığı şehit annesi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Dağ’a (69) çarptı. Kazada ağır yaralanıp kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1994 yılında Tunceli’de bölücü örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Davut Dağ’ın annesi olduğu anlaşılan Havva Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı kadının ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, şehit annesine çarptıktan sonra motosikletini olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçtığı şehit annesi hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçtığı şehit annesi hayatını kaybetti

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