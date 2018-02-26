Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'nun Altınordu ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet ve kamyonet kazası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen trafik kazasında, F.D. (43) yönetimindeki 52 AD 844 plakalı kamyonet, Işgın Aksoy'un (68) kullandığı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada Işgın Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'
Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı
Yasak aşk mı? Doktor acil serviste kurşun yağdırmıştı!
Kadıköy'de minibüsçü dehşeti kamerada
Polis düğünü bastı! Ailenin elinden 'çocuk gelin'i kurtardı
Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi
Rita Ora uçakta iç çamaşırlarıyla!
Gizli taktiğini İngilizler açığa çıkardı! Seçimi kazanmak için bunu yapıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Yumurtalık kanseri babadan geçiyor
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı