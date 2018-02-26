HABER

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 21:59 | Son Güncelleme

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet ve kamyonet kazası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'nun Altınordu ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet ve kamyonet kazası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen trafik kazasında, F.D. (43) yönetimindeki 52 AD 844 plakalı kamyonet, Işgın Aksoy'un (68) kullandığı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada Işgın Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı

Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Diğer Haberler
Kundaklandığı iddia edilen kamyonet alev alev yandı

Kundaklandığı iddia edilen kamyonet alev alev yandı

Adana’da kaçak et operasyonu

Adana’da kaçak et operasyonu

Adana'da kaçak at kesimi baskını: İki atı kesilmekten polis kurtardı

Adana'da kaçak at kesimi baskını: İki atı kesilmekten polis kurtardı

Adana’da kaçak et operasyonu

Adana’da kaçak et operasyonu

Kayseri'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kayseri'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Sahil Güvenlik’ten can kurtaran operasyon

Sahil Güvenlik’ten can kurtaran operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.