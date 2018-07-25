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Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 14:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, yol kenarındaki kantara girmek için manevra yapan TIR'ın dorsesine çarpan motosikletin kasksız sürücüsü 22 yaşındaki Mert Savran öldü.

Faruk ÇARK- BAYINDIR (İzmir), (DHA)İZMİR'in Bayındır ilçesinde, yol kenarındaki kantara girmek için manevra yapan TIR'ın dorsesine çarpan motosikletin kasksız sürücüsü 22 yaşındaki Mert Savran öldü. Kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Canlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aracındaki yükünü boşaltan Uğur Özmutlu, yönetimindeki 42 V 7988 plakalı TIR'ı yol kenarındaki kantara sokmak için manevra yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen, besicilik yapan kasksız sürücü Mert Savran, kullandığı 35 JAZ 7988 plakalı motosikletle, TIR'ın dorsesine çarparak yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, ambulans çağırıp, durumu jandarmaya bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası Savran, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tedaviye rağmen Savran, kurtarılamadı. Gözaltına alınan TIR şoförü Özmutlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazanın, kantarın güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

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