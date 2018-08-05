Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Ekin (57), yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 28 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında, Koşukırı mevkisinde meydana geldi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mehmet Ekin yönetimindeki 45 TG 540 plakalı motosikletle, İsmail Akça (50) yönetimindeki 35 AF 2943 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan kasksız motosiklet sürücüsü Ekin, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ekin, müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Akça, sevk dildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobille karşılıklı çarpışan motosikletin sürücüsünün, yola savrulduğu görüldü.
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