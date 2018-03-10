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Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 11:10 | Son Güncelleme

Gaziantep’te motosiklet sürücüleri hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde seyir etti.

Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk

Gaziantep’te motosiklet sürücüleri hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde seyir etti. Kullandıkları motosikletlerin üzerinde boylu boyunca uzanarak yolculuk etti.
Gaziantep - Nizip arası karayolunda motosikletleriyle seyreden gençlerin ölümüne yolculukları görenleri korkuttu. Kullandıkları motosiklet üzerine yüz üstü uzanan motosiklet sürücüsü gençler, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Yaklaşık 130 kilometre hızla giden gençleri trafikteki sürücüler cep telefonu ile kaydetti. Araç içindeki sürücünün ibreyi göstermesi ise gençlerin ne kadar süratle gittiğini gözler önüne serdi.
Motor üzerine uzanarak süratle geçen gençler yanlarından geçen otomobillere aldırış etmeden birbirinden tehlikeli hareketler yapmaya devam etti.

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