Motosiklet yayaya çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Olay, Kahta ilçesi Yeni mahalle 1113 Nolu Sokak Celal Bayar Ortaokulu civarında meydana geldi. Ramazan Şenlik yönetimindeki plakasız motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan Remziye Aydın’a (45) çarptı. Çarpışma sonucu Remziye Aydın yaralandı. Yaralı Aydın olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı
Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...
HDP'li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası!
Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!
İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar
'Sıfır beden tarikatı'na operasyon
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum