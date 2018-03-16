Motosiklet yayaya çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, Kahta ilçesi Yeni mahalle 1113 Nolu Sokak Celal Bayar Ortaokulu civarında meydana geldi. Ramazan Şenlik yönetimindeki plakasız motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan Remziye Aydın’a (45) çarptı. Çarpışma sonucu Remziye Aydın yaralandı. Yaralı Aydın olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.