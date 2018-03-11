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Motosiklet yola fırlayan lastiğe çarptı: 2 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

Adıyaman’da seyir halinde olan bir tır’dan yola fırlayan yedek lastiğe motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Şükrü Öztaş idaresindeki 02 BR 377 plakalı tırda bulunan yedek lastiğin Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü yakınlarında yola fırladı.

Motosiklet yola fırlayan lastiğe çarptı: 2 Yaralı

Adıyaman’da seyir halinde olan bir tır’dan yola fırlayan yedek lastiğe motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şükrü Öztaş idaresindeki 02 BR 377 plakalı tırda bulunan yedek lastiğin Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü yakınlarında yola fırladı. O esnada seyir halinde bulunan ehliyeti olmayan Muhammed Ramazan Delibalta idaresindeki 02 LF 488 plakalı motosiklet, fırlayan lastiğe çarptı.
Motosikletin lastiğe çarpması sonucu yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Ramazan Delibalta ile motosiklette bulunan İlker Büyükpolat yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet yola fırlayan lastiğe çarptı: 2 Yaralı

Motosiklet yola fırlayan lastiğe çarptı: 2 Yaralı

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