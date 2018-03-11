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Motosiklet yolcu midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 02:27 | Son Güncelleme

Motosiklet yolcu midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) Motosiklet yolcu midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıMotosiklet yolcu midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıMotosiklet yolcu midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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