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Motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü jandarma yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 20:41 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir motosiklete çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsünü jandarma yakaladı.Edinilen bilgiye göre; Kadıköy Mahallesi arasında Alaçalı mevkisinde, sürücüsü tespit edilemeyen 06 HF 868 plakalı otomobil, Ali Desteci yönetimindeki 48 JH 929 Plakalı motosiklete çarptı.Kazada Destici ile motosiklette bulunan Ramazan Küçükaydın yaralandı.

Motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü jandarma yakaladı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir motosiklete çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsünü jandarma yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Kadıköy Mahallesi arasında Alaçalı mevkisinde, sürücüsü tespit edilemeyen 06 HF 868 plakalı otomobil, Ali Desteci yönetimindeki 48 JH 929 Plakalı motosiklete çarptı.

Kazada Destici ile motosiklette bulunan Ramazan Küçükaydın yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ile Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde yürütülen soruşturmada kaçan otomobilin sürücüsünün R.C. olduğunu tespit edildi. Fethiye’de ikamet ettiği belirlenen R.C. evinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadesinde kazayı kabul etmeyen ve duvara çarptığını öne süren R.C’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan Desteci’nin sol bacağının kırık olduğu, Küçükaydın’ın ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü jandarma yakaladı

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