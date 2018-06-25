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Motosikleti otomobile yükledi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

ADANA’da otomobilinin arka koltuğuna motosiklet yükleyerek sol kapısı açık şekilde trafikte ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da otomobilinin arka koltuğuna motosiklet yükleyerek sol kapısı açık şekilde trafikte ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Mithat Özsan Bulvarı'ndan şehir merkezi yönüne doğru arka koltuğuna yüklenen motosikletle, sol kapısı açık şekilde ilerleyen 01 EJF 74 plakalı otomobil, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendiğini anlayan otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta dururken, "Arkadaşlar motorla yolda kalmış biz de getirdik. Ancak böyle sığdırabildik. Aman abla, ceza yemeyelim" dedi. Motosiklet yüklü otomobili görüntüleyen sürücü ise "Burası Adana, her şey haklı burada" diye karşılık verdi. Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden otomobil, diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

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