Motosikletin bisiklete çarptığı kaza, kamerada

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de motosikletin çarptığı bisikletin sürücüsü Selami Sert yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi'nde meydana geldi. Gazhane Caddesi üzerinden şehir merkezi yönüne giden Cahit Sağlam yönetimindeki plakasız ve tescilsiz motosiklet, aynı yöne bisikletle giden Selami Sert'e çarptı. Kazada Selami Sert yaralandı. Sert, çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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