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Motosikletin çalınma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 12:12 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Ataşehir'de, 30 bin lira değerinde olduğu belirtilen motosikletin park edildiği kafe önünden çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Ataşehir'de, 30 bin lira değerinde olduğu belirtilen motosikletin park edildiği kafe önünden çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; kasklı 3 kişi, iki ayrı motosikletle gelerek park halindeki motosikletin yanında duruyor. Motosikletlerinden inen 2 kişi, park halindeki motosikleti çalıştırmak için uğraşıyor. Çalıştırmayı başaramayınca üzerine bindiği motosikleti sürükleyerek götürüyor. Polis, görüntülerden yola çıkarak 30 bin lira olduğu belirtilen motosikleti çalanların kimliğini belirlemeye çalışıyor.

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