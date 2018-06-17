Motosikletin çalınma anı kamerada

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Ataşehir'de, 30 bin lira değerinde olduğu belirtilen motosikletin park edildiği kafe önünden çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; kasklı 3 kişi, iki ayrı motosikletle gelerek park halindeki motosikletin yanında duruyor. Motosikletlerinden inen 2 kişi, park halindeki motosikleti çalıştırmak için uğraşıyor. Çalıştırmayı başaramayınca üzerine bindiği motosikleti sürükleyerek götürüyor. Polis, görüntülerden yola çıkarak 30 bin lira olduğu belirtilen motosikleti çalanların kimliğini belirlemeye çalışıyor.



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