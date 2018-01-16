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Motosikletin çarptığı belediye mali işler müdürü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 05:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK(Aydın), (DHA)- KUŞADASI'nda yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletin çarptığı Kuyucak Belediyesi Mali işler Müdürü 57 yaşındaki Esin Özkaya ağır yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kuyucak Belediyesi Mali İşler Müdürü Esin Özkaya yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa Coşkun (20), yönetimindeki plakasız motosikletle Özkaya'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Özkaya'yı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Özkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Mustafa Coşkun ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk kazanın ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne gelerek doktorlardan Özkaya'nın durumu hakkında bilgi aldı. Metin Ertürk, "Şu anda çok üzgünüz. Belediyemizin Mali İşler Müdürü Esin Özkaya'nın trafik kazası sonrasında yaralandığı bilgisini aldık. Doktorlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Kendisine acil şifalar diliyoruz" dedi.

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