Motosikletin jantları ile tekerlekleri çalındı

Kilis’te, park halindeki bir motosikletin tekerlekleri ile jantları ile birlikte çalındı.

Edinilen bilgiye göre, M.A.F. 79 AP 300 plakalı motosikletini Kazım Karabekir Mahallesindeki evin önüne park etti. Hırsızlar, motosikletin jantları ile birlikte tekerlekleri çaldı. Park ettiği motosikletin yanına gelen M.A.F. motosikletinin tekerlekleri ile jantlarının yerinde olmadığını görünce hemen polis 155 İmdat telefonunu arayarak bildirdi. Polis, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.