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Motosikletine alıp, parasını ve kolyesini gasp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 12:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, gideceği yere bırakma bahanesiyle motosikletine aldığı Murat Efe Y.'nin (29) boğazına bıçak dayayıp 145 lira, gümüş kolye ve bilekliğini gasp eden F.Ç.

Motosikletine alıp, parasını ve kolyesini gasp etti

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, gideceği yere bırakma bahanesiyle motosikletine aldığı Murat Efe Y.'nin (29) boğazına bıçak dayayıp 145 lira, gümüş kolye ve bilekliğini gasp eden F.Ç. (16), polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Olay, Kepez ilçesi Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre F.Ç., yolda yürüyen Murat Efe Y.'ye aynı yöne gittiklerini söyleyerek, "Ağabey, gittiğin yere bırakayım" dedikten sonra 01 ETA 69 plakalı motosikletine aldı. Bulvar üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna giren F.Ç., burada Murat Efe Y.'nin boğazına bıçak dayayarak üzerindeki 145 lira, gümüş kolye ve bilekliği alarak kaçtı. Akaryakıt istasyonundaki görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Plakası alınan motosikleti ve şüpheliyi bulmak için çalışma yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timleri, F.Ç.'yi olay yerinden 4 kilometre uzaklıkta Yeşilırmak Caddesi üzerindeki kavşakta yakaladı.
PARAYI CEBİNDEN ÇIKARIP ATTI
Yunus timleri, şüphelinin üzerinde buldukları 145 lirayı saydıktan sonra gasp büro ekiplerinin tespiti için parayı yeniden F.Ç.'nin cebine koydu. F.Ç., bu sırada fark ettirmeden cebindeki parayı çıkartıp yol kenarına attı. Kısa süre sonra gelen gasp büro ekiplerinin araması sırasında üzerinde para olmadığı görülen F.Ç., "Parayı az önce Yunus polisleri aldı" dedi. Çevrede arama yapan polisler, birkaç metre ilerde parayı yerde buldu. F.Ç.'nin üzerinden ayrıca Murat Efe Y.'ye ait gümüş bileklik ve kolye de çıktı.
Şüpheli, hakkında işlem yapılması için gasp bürosuna götürüldü.

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Motosikletine alıp, parasını ve kolyesini gasp ettiMotosikletine alıp, parasını ve kolyesini gasp ettiMotosikletine alıp, parasını ve kolyesini gasp etti

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