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Motosikletiyle kaza yapan uzman çavuş öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü uzman çavuş Mutullah Saygı (28), hayatını kaybetti.

Motosikletiyle kaza yapan uzman çavuş öldü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü uzman çavuş Mutullah Saygı (28), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Balışeyh ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'da görevli Uzman çavuş Mutullah Saygı, Ankara'dan memleketi Yozgat'a gitmek için 06 GF 0729 plakalı motosikleti ile yola çıktı. Motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Saygı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılırdı. Saygı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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