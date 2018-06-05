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Motosikletiyle korkuluklara çarpan sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

  BEŞİKTAŞ'ta virajı alamayan motosiklet sürücüsü yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

Motosikletiyle korkuluklara çarpan sürücü yaralandı

Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta virajı alamayan motosiklet sürücüsü yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'tan Kabataş istikametine giden motosiklet sürücüsü Muhammet Bektaş, Dolmabahçe Sarayı karşısında virajı alamayarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yeşillik alana savrulan sürücü, ayağından yaralandı. Yaralı halde yerde yatan sürücü arkadaşını arayarak kaza yaptığını söyledi.

ARKADAŞININ YARDIMINA KOŞTU

Olay yerine motosikletiyle gelen arkadaşı, yaralı Muhammet Bektaş'a moral vererek yanından ayrılmadı. Kaza yerine ambulans çağrıldı, polis ekiplerine haber verildi Polis ekibi çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

(FOTOĞRAF)

Motosikletiyle korkuluklara çarpan sürücü yaralandıMotosikletiyle korkuluklara çarpan sürücü yaralandıMotosikletiyle korkuluklara çarpan sürücü yaralandıMotosikletiyle korkuluklara çarpan sürücü yaralandı

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