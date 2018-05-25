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Motosikletiyle seyyar köprüden geçerken kanala düşüp, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 15:47 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde, arıtma kanalı üzerine yayalar için konulan seyyar köprüden geçerken motosikletiyle birlikte düşen Mehmet Nihat Bilge (50), ağır yaralandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, arıtma kanalı üzerine yayalar için konulan seyyar köprüden geçerken motosikletiyle birlikte düşen Mehmet Nihat Bilge (50), ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Ata Mahallesi ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Sanayide hırdavat dükkanı bulunan Mehmet Nihat Bilge, yol yerine, arıtma kanalı üzerinde, yayalar için konulan 50 santimetre genişliğindeki seyyar köprüden geçmek istedi. Ancak Bilge, dengesini kaybedip motosikletle birlikte kanala düştü. Ağır yaralanan Mehmet Nihat Bilge'yi fark eden çevre sakinleri, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen ekipler tarafından sedyeyle kanaldan çıkarılan Bilge, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Motosiklet ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

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